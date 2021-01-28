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Российский врач назвал защищающий от рака продукт

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Репчатый лук обладает онкостатическим действием и защищает от рака, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. Его слова приводит «Росбалт».

Содержащийся в этом продукте квертицин укрепляет сосудистые стенки и обладает противовоспалительным действием, уточнил врач. Аналогичными свойствами обладают также чеснок и имбирь, добавил он.

«Его антибактериальные свойства очевидны. Чем светлее репчатый лук, тем более острым вкусом он будет обладать», — сказал Гинзбург.

Кроме того, по его словам, лук предотвращает старение и стимулирует пищеварение. Самый полезный лук — фиолетовый, поскольку в нем содержится больше всего антиоксидантов, отметил врач.

Ранее были определены лучшие продукты для предотвращения рака. Защитить организм от онкологических заболеваний могут чеснок, бразильский орех и брокколи. Кроме того, потребление чеснока снижает вероятность появления рака желудка на 15 процентов, поскольку он стимулирует естественные защитные свойства иммунной системы.

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