Российский онколог рассказал о связи рака и фастфуда

На развитие колоректального рака, включающего в себя рак ободочной и прямой кишки, влияет в первую очередь питание. Заболевание возникает из-за слишком большого количества фастфуда в рационе и недостатка овощей и фруктов. О связи этого вида рака с едой рассказал заместитель директора по лечебной работе Медицинского радиологического научного центра имени Цыба, филиала научного центра радиологии Минздрава, доктор медицинских наук, онколог Алексей Невольских в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, суррогатные продукты, животные жиры и фастфуд приводят к формированию запоров, что в свою очередь приводит к длительной задержке пищи в кишечнике. А чем дольше такая пища не выходит из организма, тем дольше продолжается контакт канцерогенов с клетками слизистой. «В то время как пищевые волокна, которыми богаты овощи и фрукты, нормализуют продвижение пищи по желудочно-кишечному тракту и выведение из организма продуктов переработки», — сказал Невольских.

Кроме того, онколог отметил, что на риск возникновения рака влияет и сидячий образ жизни — из-за него затормаживается функция кишечника. Алкоголь и курение также повышают риск заболевания. При этом меры профилактики новообразований снижают риск рака в среднем на 35-40 процентов.

Ранее врач-онколог Михаил Мяснянкин заявил, что снизить риск рака желудочно-кишечного тракта можно при регулярном питании и отказе от фастфуда. Также он посоветовал принимать пищу в спокойной обстановке и подходить к этому процессу осознанно. Это связано с тем, что организм человека в состоянии получить необходимые полезные элементы только в комфортных условиях.