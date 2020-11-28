Российский диетолог назвала защищающие от рака продукты

Российский врач-диетолог назвала продукты, способные защитить организм от появления раковых опухолей. Научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова рассказала, что к их числу можно отнести картофель и лук. Ее слова передает «Российская газета».

Специалист объяснила, что андиоксиданты (витамины С, Е и бета-каротин), содержащиеся в некоторых продуктах, останавливают процесс разрушения клеток из-за окисления в ее оболочке из-за радиации. Такими способностями, к примеру, обладают киви, черная смородина, шиповник, красный перец, а также растительное масло и орехи.

Кроме того, антиоксидантами богаты помидоры, апельсины, сладкий перец. По словам Денисовой, на завтрак необходимо есть кашу с ягодами черники, ежевики или малины, а на ужин — отварное брокколи или овощное рагу.

Ранее 28 ноября врач Роберт Ринтул назвал способ отличить коронавирус от рака легких. Специалист отметил, что самые распространенные симптомы рака легких такие, как постоянный кашель, боль в груди и одышка, во многом совпадают с признаками вируса, что вызывает трудности с диагностикой заболеваний. Тем не менее, по его словам, при коронавирусе пациент теряет обоняние и вкус, а также поднимается температура.