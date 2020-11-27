Власти России объяснили взлет цен на лекарства от рака

Власти России объяснили причину взлета цен на препараты ломустин и азитиоприн, которые назначаются больным раком. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что решение поднять их стоимость в разы связано с ликвидацией дефицита препаратов, сообщила пресс-служба ведомства.

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В ФАС напомнили, что, согласно постановлению правительства 1771 (регулирует предельные цены на жизненно важные препараты), если лекарство оказывается в дефиците из-за низкой цены регистрации, власти могут поднять его стоимость.

Антимонопольная служба уже приняла положительное решение по индексации цен на азатиоприн и ломустин. В ведомстве заявили, что их зарегистрировали еще в 2010 году на сильно заниженном уровне. Минимальная цена на ломустин была ниже в 10 раз по сравнению с ценами на него в европейских странах, что не позволило производителю осуществлять поставку препарата в Россию в нужном объеме.

«Причина ухода препаратов с фармацевтического рынка носит системный характер и связана во многом с нерентабельностью их производства и поставок, которые были обусловлены фиксацией цен на них в период с 2010 по 2013 год», — сказали в ФАС.

Ранее сообщалось, что стоимость ломустина в России вырастет в девять раз и составит 37 тысяч рублей за упаковку, а цена азатиоприна поднимется почти в два раза, до 380 рублей.