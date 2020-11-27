Цены на лекарства от рака повысили в несколько раз

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) повысила цены на два лекарства для лечения рака, пишет «Коммерсантъ». Их стоимость вырастет в несколько раз.

Подорожание случится из-за того, что ведомство начало пересмотр цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), стоимость которых регулируется государством. Среди них два препарата, используемые при лечении онкологических заболеваний: ломустин и азатиоприн (используется также при лечении ревматоидного артрита).

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Стоимость ломустина вырастет в девять раз — до 37 тысяч рублей за упаковку, азатиоприна — почти в два раза, до 380 рублей.

ФАС объясняет пересмотр цен сложившимся на рынке дефицитом. Повышать стоимость препаратов, когда спрос на них превышает предложение, предписывает октябрьское постановление правительства.

По данным источников издания на фармацевтическом рынке, дефицит обоих препаратов случился из-за слишком низких закупочных цен, которыми пользовались участники государственных тендеров. К тому же с проблемами столкнулся производитель азатиоприна — компании «Мосхимфармпрепараты», которая в 2018 году была признана судом банкротом.