В России перестали продавать жизненно важный препарат

Российские аптеки перестали продавать жизненно важный препарат «Купренил». Об этом сообщает портал «Такие дела».

Лекарство необходимо людям с редким генетическим заболеванием Вильсона — Коновалова, которое связано с накоплением меди в организме. По словам активистки с таким диагнозом Виктории Рыжковой, жалобы пациентов на пропажу препарата начались еще в сентябре.

Единственная фирма «Тева», которая поставляла препарат в Россию из Израиля, заявила, что «Купренил» и еще ряд препаратов не будут больше завозить на территорию страны. При этом лекарство входит в список жизненно необходимых и должно поставляться большинству пациентов бесплатно. Рыжкова подчеркнула, что закупку препарата осуществляют региональные власти, но часто не делают этого из-за нехватки средств в бюджете.

Девушка забрала последние упаковки «Купренила» из аптеки в сентябре. Прекращение поставок препарата оставит без лекарств около пяти тысяч человек. В Минздраве, по словам Виктории, посоветовали самостоятельно искать альтернативные методы лечения, а врачи в качестве аналога советуют «Триентин», который не зарегистрирован в России и стоит до пяти тысяч долларов за упаковку.

В «Теве» изданию рассказали, что последняя поставка препарата была 18 ноября, а дальнейший ввоз прекращен.

Ранее из аптек пропал известный антидепрессант «Триттико», который производит итальянская фармкомпания Angelini. Врачи обеспокоились дефицитом лекарства. Заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Пирогова Андрей Шмилович отмечал, что долгое время лечил пациента этим препаратом, который помогал ему оставаться в стабильном состоянии.