Врач назвал способ отличить коронавирус от рака легких

Врач Роберт Ринтул назвал способ отличить коронавирус от рака легких. Об этом председатель британской ассоциации по борьбе с саркомой рассказал в интервью The Sun.

Специалист отметил, что самые распространенные симптомы рака легких такие, как постоянный кашель, боль в груди и одышка, во многом совпадают с признаками вируса, что вызывает трудности с диагностикой заболеваний. Тем не менее, по его словам, при коронавирусе пациент теряет обоняние и вкус, а также поднимается температура. В то же время при раке человек кашляет кровью, страдает от инфекций горла и сильно худеет. Доктор добавил, что коронавирус проявляется стремительно, а рак развивается постепенно на протяжении нескольких недель или месяцев.

Ранее главный онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн назвал ранние симптомы рака. По его словам, чем раньше человек обратит внимание на симптомы заболевания, тем выше вероятность удачного исхода. Каприн посоветовал обращаться к врачу при повышенной температуре, кровяных выделениях и болях в теле.