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В Минздраве назвали ранние симптомы рака легких

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Главный онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн назвал ранние симптомы рака. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, чем раньше человек обратит внимание на симптомы заболевания, тем выше вероятность удачного исхода. Каприн посоветовал обращаться к врачу при повышенной температуре, кровяных выделениях и болях в теле.

Врач отметил, что особенно следует обратить внимание на температуру, которая не сопровождается симптомами простуды. «Головокружение и головные боли, потери сознания, это говорит о запущенном. Болевой любой синдром тоже в нашем деле имеет значение», — добавил он.

Каприн посоветовал самостоятельно проверяться на онкологические заболевания, так как часто их сложно отследить. По его словам, рак легких, к примеру, проявляется уже на поздних стадиях.

Ранее врач заявил, что уберечь больных раком от коронавируса может помочь специальный режим. Он считает, что члены семьи, которые выходят из дома, должны соблюдать самодисциплину и установить у входа в дом «специальные корытца с жидкостью». Онколог также рекомендовал сразу уничтожать перчатки и защитную маску, и надеть дома новую.

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