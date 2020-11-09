Российский врач оценил влияние коронавируса на людей с раком

Наличие онкологических заболеваний может повлиять на риск более тяжелого течения коронавируса. Об этом заявил член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), врач Николай Жуков, передает RT.

«Любое дополнительное заболевание, на которое наслаивается коронавирус, может ухудшиться… Если у человека есть какие-то тяжелые проявления онкологического заболевания, это не значит, что все онкологические пациенты находятся в зоне повышенного риска», — добавил Жуков.

Также он оценил вероятность того, может ли коронавирус вызвать рак. По словам врача, это маловероятно, поскольку соответствующих механизмов при заболевании COVID-19 описано не было. Вместе с тем Жуков отметил, что средний срок воздействия канцерогенов на развитие опухоли — 10-15 лет, поэтому точно вероятность рака из-за коронавируса можно будет оценить только по истечении этого времени.

Ранее главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что уберечь больных раком от коронавируса может помочь специальный режим. Он считает, что члены семьи, которые выходят из дома, должны соблюдать самодисциплину и установить у входа в дом «специальные корытца с жидкостью». Онколог также рекомендовал сразу уничтожать перчатки и защитную маску, и надеть дома новую.