В Минздраве назвали главного «врага» рака

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал раннюю диагностику главным «врагом» рака. Об этом рассказал радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, что из-за пандемии коронавируса возникли проблемы с диспансеризацией и скрининговыми исследованиями. Специалист призвал дождаться вакцинации.

«Всем нужно понимать, что появление кровяной окраски в любых наших физиологических выделениях — слюна, моча, кал, слизистая — должно наводить на мысль, что нужно сходить провериться к онкологу», — сказал Каприн.

Медик также подчеркнул, что при раннем выявлении болезни излечимость достигает 97 процентов.

В конце июня Каприн рассказал, что в России ожидаются четыре волны последствий коронавируса, связанных с заболеванием раком. По его словам, первая волна будет представлять собой «непосредственный вред от коронавируса для онкологической службы». Затем возникнет проблема с ограничением ресурсов, во время третьей волны будет ощущаться эффект от вынужденной приостановки лечения хронических заболеваний. Онколо считает, что четвертой волной станет психическое расстройство.