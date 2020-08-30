Врач объяснила причину повышенной смертности от коронавируса среди мужчин

Причиной того, что случаи летального исхода у мужчин при тяжелом течении коронавируса встречаются в полтора раза чаще, чем у женщин, назван тестостерон. Таким мнение поделилась доктор медицинских наук, врач-инфекционист, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова. Ее слова передает ТАСС со ссылкой на эфир программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

«По всему миру было показано, что мужчины в полтора раза чаще, к сожалению, имеют летальный исход, чем женщины. Именно тестостерон является неким проводником проникновения вируса в клетку», — рассказала специалист.

В свою очередь директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Луи Пастера, академик РАН Арег Тотолян считает, что уязвимость к атакам коронавируса зависит также и от количества рецепторов, через которые вирус проникает в эпителиальную клетку человека: «Во-первых, с возрастом увеличивается число этих рецепторов. А во-вторых, у курильщиков серьезно выше уровень этих рецепторов».

Ранее главный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал, что дома необходимо создать специальный режим, чтобы уберечь от коронавируса больных раком людей.

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