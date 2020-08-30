Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 25 миллионов

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире превысило 25 миллионов. Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Умерло в результате пандемии свыше 842,7 тысячи человек.

Ранее в августе глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса оказала влияние на психическое здоровье миллионов людей. По его словам, «глубокое воздействие» вызывают ограничительные меры, введенные рядом стран для предотвращения распространения инфекции.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.