В России назвали ключевой момент в борьбе с коронавирусом

Решение президента России Владимира Путина и оперативного штаба приостановить деятельность некоторых учреждений в самом начале пандемии коронавируса стало ключевым моментом в борьбе с инфекцией. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил губернатор Омской области Александр Бурков.

По его мнению, объявленная в стране нерабочая неделя позволила системе здравоохранения подготовиться к пандемии. «Именно та неделя сыграла решающую роль в дальнейшем развитии событий. Да, тогда это было болезненно, но именно это решение спасло многие жизни», — добавил Бурков.

Путин объявил нерабочую неделю в ходе обращения к россиянам 25 марта. Позже в рамках борьбы с распространением коронавируса режим продлевали несколько раз.

За последние сутки в России выявили 4941 случай заражения коронавирусом в 84 регионах. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 985 346 случаев коронавируса в 85 регионах, скончались 17 025 человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.