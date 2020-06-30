Минздрав предупредил о четырех связанных с раком волнах последствий коронавируса

В России ожидаются четыре волны последствий коронавируса, связанных с заболеванием раком. Об этом предупредил главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн. Его слова приводит «Московский комсомолец».

Как утверждает Каприн, первая волна будет представлять собой «непосредственный вред от коронавируса для онкологической службы». После возникнет проблема с ограничением ресурсов по причине того, что в России «забрали некоторые деньги на "перевооружение" [системы здравоохранения]», в связи с чем возникнут трудности с реабилитацией пациентов с раком.

Во время третьей волны будет ощущаться эффект от вынужденной приостановки лечения хронических заболеваний. «И четвертая [волна] — психическое расстройство. Эмоциональное выгорание и врачей, и пациентов», — рассказал Каприн, уточнив, что некоторые больные уже паникуют из-за прерывания курса химиотерапии.

Ранее Каприн сообщил, что за последние пять лет заболеваемость раком в России выросла почти на 12 процентов. При этом он отметил, что увеличение данного показателя «не всегда плохо», поскольку «это как раз оценка качества службы». Он добавил, что, несмотря на прирост заболеваемости, смертность от злокачественных новообразований сократилась на 3,9 процентов за год.

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