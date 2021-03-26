Диетолог предупредила россиян об опасности колбасы

Врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова предупредила россиян об опасности колбасы. Она рассказала в интервью радио Sputnik, что от ежедневного поедания колбасы могут появиться проблемы с сердечно-сосудистой системой, почками и с кожей.

Диетолог напомнила, что сырокопченые колбасы содержат от 30 до 44 процентов жира, а также большое количество соли и специй.

«Это продукт деликатесный, для праздника. Ни в коем случае не на каждый день. Если есть его каждый день, то начнутся проблемы с давлением, с почками. Особенно я бы не рекомендовала это делать сердечникам, гипертоникам, людям с патологией почек и подросткам с проблемами кожи. Юношеские прыщи очень сильно реагируют на специи и соль», — пояснила врач.

Она также призвала не употреблять постоянно вареную колбасу, которая по ГОСТу может быть «не мясным, а мясосодержащим продуктом». Кроме того, врач посоветовала готовить колбасу самостоятельно из куска «любого мяса».

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на «России 1» напомнил об опасности колбасы, а также связал ее употребление с риском возникновения рака желудка. Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла все колбасные продукты в список продуктов, вызывающих рак, еще в 2015 году.