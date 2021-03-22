Доктор Мясников напомнил об опасности колбасы и связал ее с раком желудка

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на «России 1» напомнил об опасности колбасы, а также связал ее употребление с риском возникновения рака желудка. Выпуск опубликован на YouTube.

Общаясь со зрительницей, Мясников спросил, может ли колбаса быть канцерогеном, то есть вызывать рак. Ответ на вопрос оказался утвердительным: по словам доктора, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла все колбасные продукты в список продуктов, вызывающих рак, еще в 2015 году. «Колбаса — это официальный канцероген», — отметил врач.

Мясников объяснил, что этот продукт содержит большое количество трансжиров и соли. «Колбаску можно, конечно, попробовать, поесть, но из-за большого количества транжиров, которые в ней содержатся, и бог знает чего, колбаса может являться канцерогеном для рака желудка», — заключил доктор.

Ранее Мясников рассказал, употребление каких продуктов способствует долголетию. Специалист привел данные научных исследований, в которых называются семь обязательных продуктов, которые должны составлять основу рациона любого человека.