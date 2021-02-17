Диетолог назвала выгодные и полезные заменители колбасы на бутерброде

Диетолог-консультант Ольга Капийчук призвала отказаться от колбасы и назвала выгодные и полезные продукты, которые способны ее заменить на бутерброде. Об этом сообщает «Радио 1».

Эксперт утверждает, что колбасные изделия не являются правильным питанием. По ее словам, они относятся к категории фастфуда, поэтому их следует избегать.

Капийчук советует вместо покупной колбасы использовать самодельную или делать рулетики из мяса. В качестве заменителя колбасы также подойдут паста из яйца и рыбных консервов, а также различные растительные продукты, например соя, чечевица, фасоль, горох или нут. Они не только полезнее, но и дешевле, отмечает диетолог.

Первое, что я предлагаю, — это делать пасту из рыбных консервов. Очень вкусно смешать вареное яйцо с любыми рыбными консервами, которые вы любите. Это будет прекрасный источник белка. Обязательно нужно смотреть состав. Естественно, в консервах должна содержаться рыба, соль и лук. Никакого сахара, реагентов и добавок Е в них не должно быть. Также колбасу можно заменить растительными продуктами, такими как соя, чечевица, фасоль, горох или нут. Они также содержат много белка. По цене такая паста тоже благоприятно скажется на вашем кошельке. Также утром можно приготовить фалафель — это котлеты из нута Ольга Капийчук диетолог-консультант

Ранее врач-гастроэнтеролог Инна Мазько заявила, что частое употребление колбасы может представлять опасность. По ее словам, в колбасе содержится лишь 40 процентов мяса, зачастую низкого качества, остальное — желатин, соя, пищевые добавки, крахмал, усилители вкуса и красители.