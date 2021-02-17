Диетолог назвала выгодные и полезные заменители колбасы на бутерброде

Диетолог-консультант Ольга Капийчук призвала отказаться от колбасы и назвала выгодные и полезные продукты, которые способны ее заменить на бутерброде. Об этом сообщает «Радио 1».
Эксперт утверждает, что колбасные изделия не являются правильным питанием. По ее словам, они относятся к категории фастфуда, поэтому их следует избегать.
Капийчук советует вместо покупной колбасы использовать самодельную или делать рулетики из мяса. В качестве заменителя колбасы также подойдут паста из яйца и рыбных консервов, а также различные растительные продукты, например соя, чечевица, фасоль, горох или нут. Они не только полезнее, но и дешевле, отмечает диетолог.
Ранее врач-гастроэнтеролог Инна Мазько заявила, что частое употребление колбасы может представлять опасность. По ее словам, в колбасе содержится лишь 40 процентов мяса, зачастую низкого качества, остальное — желатин, соя, пищевые добавки, крахмал, усилители вкуса и красители.