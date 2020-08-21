Раскрыт секрет выбора полезной колбасы

Врач-диетолог Елена Саломатина раскрыла секрет выбора полезной колбасы. Об этом в пятницу, 21 августа, она рассказала РИА «Новости».

По словам эксперта, полезная колбаса, изготовленная из натурального мяса, редко встречается из-за малого срока хранения и дороговизны. Чтобы сократить цену и повысить срок хранения, производители добавляют в состав колбасных продуктов консерванты, красители и усилитель вкуса глутамат натрия.

Копченая колбаса не подойдет, копчение повышает риски возникновения канцерогенов, там много технологических особенностей, которые влияют на конечную полезность продукта. Лучше выбрать колбасу типа бастурмы, которая сделана методом прессования, сыровяленую колбасу. Полезнее съесть мало сыровяленой колбасы, чем много варено-копченой или сырокопченой. Между вареной колбасой и бужениной выбирайте буженину, либо делайте ее сами в духовке. Елена Саломатина врач-диетолог

Саломатина посоветовала проверять состав товара перед покупкой. В колбасе должно присутствовать мясо, но пищевые добавки нежелательны. Кроме того, необходимо обращать внимание на цвет изделия. «Важно, чтобы колбаса была не ядерно-розового цвета, потому что это означает, что в ней много нитрита, который имеет особенность переходить в канцероген», — объяснила диетолог.

В июне нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов рассказала о максимальном количестве черешни, которое допустимо съесть в течение дня. Она предупредила, что эта ягода отличается высоким содержанием углеводов, поэтому людям, страдающим от сахарного диабета или пытающимся сбросить вес, необходимо внимательно следить за ее количеством в рационе.