Развеян миф о вреде жирных продуктов

Испанские врачи-диетологи развеяли популярный миф о том, что желающим похудеть людям нужно отказаться от жирных продуктов, так как они вредят фигуре. Их слова приводит газета La Vanguardia.

Диетологи назвали пять жирных и калорийных продуктов, полезных для человеческого организма. Специалист Наталья Кальве включила в список куриные яйца, насыщенные необходимыми жирами, белками и витаминами. Также она отметила пользу орехов, которые посоветовала употреблять на завтрак.

Авокадо, по словам диетолога Даниэля Урсуа, — питательный продукт, содержащий полезные для сердца жиры. Лосось, несмотря на высокую жирность и калорийность, также благоприятно влияет на работу сердца, отмечает врач Нурия Монфулледа.

Испанский врач Мигель Лопес Морено призывает и вовсе не считать съеденные калории, а следить за количеством питательных веществ в пище.

Диетологи также опровергли заблуждение о пользе растительного молока. По их мнению, люди напрасно отказываются от молочных напитков в пользу растительных. В молочных продуктах или яйцах присутствуют насыщенные жиры, которые полезны для человека.

Ранее ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян заявила, что не существует абсолютно вредных и абсолютно полезных продуктов, как нет и эталонного рациона. Она подчеркнула, что питание нужно подбирать в зависимости от параметров здоровья.