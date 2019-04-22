Опровергнут популярный миф о похудении

Ученые Алабамского университета в США опровергли существование продуктов с «отрицательной калорийностью», на переваривание которых тратиться больше энергии, чем организм получает. К таким продуктам традиционно относят сельдерей, брокколи и другие овощи. Об этом пишет издание Science Alert.

В ходе эксперимента исследователи использовали пять ящериц вида бородатая агама (Pogona vitticeps). Животные голодали в течение десяти дней, после чего их начали кормить сельдереем. По оценкам, на пищеварение ящерицы потратили 33 процента калорий, однако при этом получили 24 процента калорий.

Специалисты экстраполировали эти результаты на людей. Для усвоения сельдерея пищеварительной системой человека потребовалось бы в лучшем случае 25 процентов энергии, хотя многие исследования демонстрируют, что этот показатель может быть в три раза ниже. В целом при потреблении сельдерея, брокколи, моркови, яблок, зеленого листового салата и других овощей и фруктов человек получает 19-64 из каждых ста килокалорий.

Тем не менее эти продукты остаются полезными для похудения. Чтобы поддерживать метаболизм на прежнем уровне, человеку весом 60 килограммов потребовалось бы съедать 12 килограммов сырого сельдерея ежедневно.

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