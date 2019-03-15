Назван легкий способ предотвратить диабет и ожирение

Ученые Университета штата Огайо в США выяснили, что зеленый чай помогает справиться с ожирением и снижает количество воспалительных биомаркеров. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В ходе исследования специалисты оценивали воздействие 2-процентного экстракта зеленого чая на организм мышей. Одна группа грызунов в течение восьми недель сидела на диете с высоким содержанием жиров, а другая имела нормальный рацион питания. Каждая из групп была разделена на две части, только одна из которых получала экстракт.

Ученые измерили у животных массу тела, объем жировой ткани, резистентность к инсулину и ряд других показателей, включающих проницаемость кишечника, транслокацию эндотоксина в кровь (способствует резистентности к инсулину), воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте и микробный состав.

Оказалось, что употребление зеленого чая способствовало тому, что мыши, сидящие на жирной диете, набирали на 20 процентов меньше веса и имели более низкую резистентность к инсулину, чем те животные, что не получали экстракт. Кроме того, зеленый час препятствовал проникновению эндотоксина, выделяемого некоторыми бактериями, в кровь. Зеленый чай также способствовал более здоровому микробному сообществу в кишечнике.

Используемые в исследовании дозы эквивалентны 10 чашкам чая для людей. Однако, по словам ученых, результаты эксперимента пока преждевременно экстраполировать на человека. Кроме того, пищевые добавки с экстрактом зеленого чая не будут равноценной заменой из-за того, что организм по-другому усваивает катехины в напитке.

Ранее, в октябре 2018 года, сообщалось, что у жителя американского города Даллас, штат Техас, Джима МакКантса (Jim McCants) отказала печень из-за ежедневного приема экстракта зеленого чая в капсулах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!