Определен простой способ сохранить здоровое сердце

Ученые Афинского национального университета в Греции выяснили, что люди, которые реже смотрят телевизор и регулярно едят завтрак, реже страдают от отложений в кровеносных сосудах и облают более эластичными артериями, что уменьшает риск заболеваний сердца и инсульта. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Специалисты проанализировали данные об образе жизни двух тысяч жителей греческого города Коринф, их здоровье и влияния на него различных факторов окружающей среды. Возраст добровольцев варьировался от 40 до 99 лет. Участники исследования проходили несколько тестов для определения состояния артерий.

В ходе одного из них определялась скорость распространения пульсовой волны в артерии бедра. Кроме того, добровольцам было проведено УЗИ для измерения толщины внутренней части артериальной стенки. Толщина стенок артерий связана с накоплением отложений и высоким риском развития инсульта.

Оказалось, что у тех, кто часто смотрит телевизор, то есть ведет сидячий образ жизни, вероятность появления бляшек в кровеносных сосудах в два раза выше, чем у людей, что редко проводят время за просмотром телевизионных передач. При этом даже физическая активность с низкими энергозатратами, например, ведение домашнего хозяйства, улучшает здоровье.

Просмотр телевизора более 21 часа в неделю увеличивает риск гипертензии по сравнению с участниками, которые тратят на это занятие менее семи часов в неделю, на 68 процентов, а диабета — на 50 процентов.

Кроме того, употребление высокоэнергетического завтрака, включающего молоко, хлеб, сыр и хлопья, также значительно улучшает состояние артерий. У 15 процентов людей, пропускающих завтрак, выявлялась жесткость артерий, а утренний прием пищи снижал этот показатель на 6,3 процента.

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