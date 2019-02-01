Названа главная причина преждевременной смерти

Ученые Бостонского университета выяснили, что в 2018 году почти половина жителей США страдают от высокого давления и проблем с сердцем или пережили инсульт, что значительно увеличивает риск преждевременной смерти. Число больных резко возросло по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

По словам специалистов, число людей с гипертензией выросло за счет пересмотра нормативов, когда порог, при котором давление считается высоким, но в пределах нормы, был снижен со 140 на 90 миллиметров ртутного столба до 130 на 80 миллиметров ртутного столба. В 2016 году, утверждают исследователи, около 48 процентов американцев имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой, при этом 9 процентов страдают от болезни сердца или последствий инсульта. У среднестатистического жителя США риск развития болезни кровеносной системы достигает 90 процентов.

Эту вероятность можно понизить, отказавшись от курения, употребляя здоровую пищу и отслеживая уровень холестерина и сахара. Кроме того, следует чаще ходить по лестнице, а не пользоваться лифтами. Нормализация кровяного давления позволит значительно снизить риск преждевременной смерти от сердечных приступов и инсультов.

В ноябре 2018 года сообщалось, что ученые раскрыли механизм, с помощью которого употребление поваренной соли (NaCl) способствует развитию гипертонии. Чем больше в организм человека поступает хлорида натрия, тем больше ионов натрия накапливается в плазме крови и спинномозговой жидкости (ликворе). Это, в свою очередь, приводит к возбуждению симпатической нервной системы, регулирующей кровообращение.

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