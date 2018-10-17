Назван легкий способ предотвратить заболевания сердца и сосудов

Ученые Университета Толедо в США показали, что биодобавки, содержащие бета-гидроксимасляную кислоту (БОМК), помогают избавиться от гипертензии, являющейся причиной серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. При этом необязательно снижать потребление натрия или увеличивать физические нагрузки. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

БОМК представляет собой карбоновую гидроксикислоту, которая синтезируется в печени в ходе метаболизма жирных кислот. Выработка этого соединения зависит от определенных внешних факторов. Так, исследователи показали, что поступление в организм большого количества соли снижает уровень бета-гидроксимасляной кислоты в организме. Однако синтез БОМК становится более активным при ограничении поступающих в организм калорий и физических упражнениях, что снижает давление.

Ученые выдвинули гипотезу, согласно которой бета-гидроксимасляная кислота снижает давление. Они проверили ее на крысах, которые получали 1,3-бутандиол, превращающийся в печени в БОМК. Результаты эксперимента показали, что при этом уменьшается воспаление в почках, связанное с гипертензией.

Исследователи планируют подтвердить, что у людей с высоким кровяным давлением наблюдается дефицит БОМК. Они также собираются определить, сколько бета-гидроксимасляной кислоты необходимо для лечения гипертензии, и может ли соединение нанести вред другим органам. После этого будет проведено клиническое испытание, в котором состояние людей, получающих добавку, будет сравниваться с таковым у людей, получающих плацебо.

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