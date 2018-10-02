Сотням миллионов людей предрекли слабоумие и инсульт

Ученые Медицинского центра Университета Эразмуса в Роттердаме (Нидерланды) пришли к выводу, что у каждой второй женщины и каждого третьего мужчины европеоидной расы разовьется деменция, болезнь Паркинсона или инсульт. Однако различные меры профилактики могут уменьшить риск неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний более чем на 50 процентов. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В масштабном исследовании, которое проводилось с 1990-го по 2016 год, приняли участие 12 тысяч человек старше 45 лет. Проверка состояния здоровья добровольцев проводилась каждые четыре года для выявления признаков различных заболеваний. В период исследования умерли 5291 человек, при этом 3260 из них не был поставлен диагноз какого-либо неврологического расстройства. У 1489 человек была обнаружена деменция, включая болезнь Альцгеймера (чуть менее 80 процентов), у 1285 человек был инсульт (у 65 процентов — ишемический), а у 263 развился паркинсонизм.

Специалисты выяснили, что перед развитием этих заболеваний у пациентов часто наблюдалось высокое кровяное давление, фибрилляция предсердий, высокий уровень холестерина и диабет второго типа. У женщин был выше риск развития деменции, чем у мужчин, однако последние были склонны к инсульту в более молодом возрасте.

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