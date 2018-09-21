Взломан механизм старения мозга

Ученые Клиники Мэйо выяснили, что сенесцентные, то есть состарившиеся клетки, прекратившие деление и выделяющие провоспалительные вещества, способствуют слабоумию. Биологам удалось предотвратить их появление и остановить гибель нейронов, связанную с развитием деменции. Об этом сообщается в MedicalXpress.

В ходе исследования специалисты использовали генетически модифицированных мышей, подверженных накоплению тау-белков, образующих нейрофибриллярные клубки, которые обнаруживаются при болезни Альцгеймера. Кроме того, у ряда грызунов были активированы пути, способствующие гибели сенесцентных клеток. В этом случае у животных исчезали признаки воспаления, скопления тау-белков не образовывались, а масса мозга оставалась в пределах нормы.

Ученые выяснили, что стареющие клетки центральной нервной системы (ЦНС) относились к двум типами — микроглия и астроциты. Микроглия — это иммунные клетки (резидентные макрофаги), которые почти не участвуют в борьбе с инфекционными агентами, зато способствуют уничтожению поврежденных нейронов и других компонентов ЦНС. Астроциты поддерживают нейроны, регулируют запас питательных веществ и рост нервных тканей.

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