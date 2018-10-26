Американец пил таблетки с зеленым чаем и лишился печени

Житель американского города Даллас, штат Техас, Джим МакКантс (Jim McCants) принимал биодобавки с экстрактом зеленого чая и лишился печени. Свою историю он рассказывает информационному порталу BBC News.

В 50 лет американец всерьез занялся своим здоровьем: ел только полезную пищу, регулярно занимался спортом и выпивал максимум шесть банок пива в год. Его отец скончался в 59 лет после сердечного приступа, и МакКантс очень боялся повторить его судьбу. Помимо прочего, он каждый день в течение двух-трех месяцев принимал, как ему казалось, безобидную биодобавку — экстракт зеленого чая в капсулах. Реклама средства уверяла, что оно улучшит работу сердца, предотвратит рак и поможет похудеть.

Тем не менее, однажды он почувствовал себя плохо, вызвал в скорую и попал в больницу с подозрением на цирроз печени. Врачи исключили из предпосылок развития заболевания алкоголь, курение и побочные эффекты от лекарств, так как у МакКантса не было вредных привычек, и он не принимал медикаменты. Доктора сделали вывод, что причиной проблем с печенью стала биодобавка.

Через несколько дней пребывания в больнице врачи заявили, что ему срочно требуется пересадка печени. «Мне сказали, что у меня нет даже недели — счет идет на дни», — признался он. Ему повезло — подходящий донор нашелся на следующий день.

Материалы по теме Сила земли Кто и зачем борется с раком сырыми овощами и кофейными клизмами

Сейчас, спустя четыре года после произошедшего, МакКантс страдает от заболевания почек и хронической боли в животе. «До этого я был куда более активным, а теперь у меня сидячий образ жизни, и я постоянно страдаю от переутомления», — жалуется он. Мужчина подал в суд на компанию-производитель биодобавок. Он хочет, чтобы на упаковки с капсулами помещали предупреждения о возможных рисках.

Биодобавки с содержание экстракта зеленого чая сертифицируются в США и Великобритании как пища, а не лекарства, и потому не проходят столь тщательные проверки, как другие медикаменты. Фармацевты не могут сказать точно, какие противопоказания у них есть.

«Если вы пьете не так много зеленого чая, вам ничего не угрожает. В зоне риска оказываются люди, потребляющие экстракт зеленого чая», — заявил профессор Герберт Бонковски (Herbert Bonkovsky), глава кафедры заболеваний печени в Университете Уэйк-Форест, 20 лет занимающийся исследованием биодобавок. Он утверждает, что опасность для печени может представлять содержащийся в зеленом чае галлат эпигаллокатехина. Ему известно около 60 случаев, когда в больницу с циррозом печени попадали люди, принимавшие препараты с экстрактом зеленого чая.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!