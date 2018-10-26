Из жизни
 
Последние новости
Стало известно число жертв наводнения на Кубани
«Ситимобил» потроллил «Яндекс.Такси» в день рождения
Участник реалити-шоу пришел искать любовь и назвал претендентку толстой
Москвичи нашли альтернативу Москве
На Остоженке рухнули цены на жилье
Медведева рассказала о мыслях после поражения на Олимпиаде
Назван крайний срок получения в 2018 году нового полиса ОМС
Выяснена главная причина любви к алкоголю
Мамаеву надоело сидеть в СИЗО
Новости партнеров

Американец пил таблетки с зеленым чаем и лишился печени

Перейти в «Мою Ленту»

Житель американского города Даллас, штат Техас, Джим МакКантс (Jim McCants) принимал биодобавки с экстрактом зеленого чая и лишился печени. Свою историю он рассказывает информационному порталу BBC News.

В 50 лет американец всерьез занялся своим здоровьем: ел только полезную пищу, регулярно занимался спортом и выпивал максимум шесть банок пива в год. Его отец скончался в 59 лет после сердечного приступа, и МакКантс очень боялся повторить его судьбу. Помимо прочего, он каждый день в течение двух-трех месяцев принимал, как ему казалось, безобидную биодобавку — экстракт зеленого чая в капсулах. Реклама средства уверяла, что оно улучшит работу сердца, предотвратит рак и поможет похудеть.

Тем не менее, однажды он почувствовал себя плохо, вызвал в скорую и попал в больницу с подозрением на цирроз печени. Врачи исключили из предпосылок развития заболевания алкоголь, курение и побочные эффекты от лекарств, так как у МакКантса не было вредных привычек, и он не принимал медикаменты. Доктора сделали вывод, что причиной проблем с печенью стала биодобавка.

Через несколько дней пребывания в больнице врачи заявили, что ему срочно требуется пересадка печени. «Мне сказали, что у меня нет даже недели — счет идет на дни», — признался он. Ему повезло — подходящий донор нашелся на следующий день.

Сейчас, спустя четыре года после произошедшего, МакКантс страдает от заболевания почек и хронической боли в животе. «До этого я был куда более активным, а теперь у меня сидячий образ жизни, и я постоянно страдаю от переутомления», — жалуется он. Мужчина подал в суд на компанию-производитель биодобавок. Он хочет, чтобы на упаковки с капсулами помещали предупреждения о возможных рисках.

Биодобавки с содержание экстракта зеленого чая сертифицируются в США и Великобритании как пища, а не лекарства, и потому не проходят столь тщательные проверки, как другие медикаменты. Фармацевты не могут сказать точно, какие противопоказания у них есть.

«Если вы пьете не так много зеленого чая, вам ничего не угрожает. В зоне риска оказываются люди, потребляющие экстракт зеленого чая», — заявил профессор Герберт Бонковски (Herbert Bonkovsky), глава кафедры заболеваний печени в Университете Уэйк-Форест, 20 лет занимающийся исследованием биодобавок. Он утверждает, что опасность для печени может представлять содержащийся в зеленом чае галлат эпигаллокатехина. Ему известно около 60 случаев, когда в больницу с циррозом печени попадали люди, принимавшие препараты с экстрактом зеленого чая.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
'The food supplement that ruined my liver'
Девушку парализовало после приема таблеток
Китаянка семь лет пила таблетки для похудения и потолстела вдвое
Фитнес-блогера распекли за рекламу опасных таблеток для похудения
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0125 октября

«Я уже давно не жалею себя»

Эта женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него
19:1625 октября

Женщина спасла умиравшего мужа и родила

20:5725 октября

В настольной игре нашли тайник с бриллиантами на тысячи долларов

18:1025 октября

Популярный актер продал брата за бесценок и пожалел

Из жизни00:0521 октября

Похитители «Рождества»

Они 49 лет шли по кровавому следу самой громкой кражи века. Развязка уже близко
06:37Сегодня

Мужчина выиграл миллион долларов из-за сломанной ноги

15:1525 октября

Мать оставшегося в одиночестве на день рождения мальчика пожалела о славе

16:3725 октября

Отец напоил сыновей кока-колой и попал за решетку

Из жизни00:0523 октября

Королева Монако

Главу могущественной семьи убили ради денег. Виновника искали четыре года
11:4325 октября

Вооруженные грабители украли новорожденных щенков у беременной хозяйки

12:4425 октября

Пара случайно выбросила выигрышный лотерейный билет

19:5124 октября

Мужчина купил семь соток, объявил независимость и монархию

Россия
«Если кто-то захочет взорвать — он взорвет»
Спасут ли Россию от насилия запреты и тотальный контроль
Наводнение на Кубани
Вода сносит людей, машины и мосты
Операция «Кооперация»
Они делали деньги еще до появления олигархов и добили экономику СССР
«Шла политическая бодяга»
В 90-х он написал главный документ страны. Теперь нашлись желающие его изменить
«Самый пьющий Саратов» оказался не самым пьющим
Стало известно число жертв наводнения на Кубани
Полицейскому выстрелили в голову в Москве
Все материалы
Мир
«Молодому льву простят и убийство»
 
Трамп встретит караван мигрантов «железным занавесом»
В американской школе поймали каннибалов-сатанистов
Саудовский король проинформировал Путина о расследовании убийства Хашкуджи
Обнаружена связь между ИГ и рассылкой бомб критикам Трампа
Турции пригрозили серьезными последствиями из-за покупки российских С-400
В НАТО пытались отговорить США от выхода из ракетного договора
Все материалы
Бывший СССР
Мадам, «Шишки» и друзья опального Мишки
Грузию возглавят любители Саакашвили или марихуаны. Будет весело
«Мы должны победить мафиозные группировки»
Год назад в Грузии убили школьников. Следствие обернулось политическим скандалом
За длинным евро
Прибалты едут на Запад работать, а попадают в рабство. Их бьют и травят собаками
Украинцам рассказали о «газовом лохотроне»
Европейскую резолюцию объявили очередной важной победой Украины над Россией
«Диванную армию» Украины упрекнули в распускании слухов после керченской бойни
Обсуждение медицины на украинском ТВ закончилось мордобоем
Все материалы
Экономика
Пора платить
Они хотели зарабатывать и ни с кем не делиться. Власти найдут на них управу
«Батареи не греют, в квартирах холодно!»
Проблемы изношенного теплоснабжения Кузбасса обсудили на круглом столе
Дави и тряси
Коллекторы все еще выбивают из россиян миллиарды. Законы не помогают
Предсказано влияние на экономику новых антироссийских санкций
Украина приготовилась к получению нового кредита
Участники форума в Вероне поддержали позицию главы «Роснефти»
Игра в танчики
Америка, Россия и Китай тратят на армию миллиарды. Кто делает это правильней?
Все материалы
Силовые структуры
Анатолий Москвин«Я считал, что они живые — просто временно мертвые»
Он делал кукол из тел детей, кормил и развлекал их. Теперь его отпускают на волю
«От предсмертных записок избавляются на раз»
Полицейские в России все чаще кончают с собой. Что их к этому толкает?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Задержан новый подозреваемый в убийстве помощника депутата «Единой России»
Снятое на видео избиение подростка расценили как покушение на убийство
Грузинского вора в законе Лавасоглы задержали в Турции
Хранившего деньги в коробках главного таможенника России ограбили
Все материалы
Наука и техника
Комсомольская правда
Почему советской молодежью руководили враги народа, саботажники и шпионы
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Дорогой друг
На что способен самый дешевый телефон Apple: обзор iPhone Xr
Выяснена главная причина любви к алкоголю
В США признали российские подлодки чрезвычайно эффективными
Выявлена новая опасность космических полетов
Падающие ракеты сочли выгодными «Роскосмосу»
Все материалы
Спорт
«Он бегал по полю, как Бэмби по льду»
Сенегалец обманом попал в английский футбол, сыграл один матч и исчез навсегда
Медведева рассказала о мыслях после поражения на Олимпиаде
Мамаеву надоело сидеть в СИЗО
«Зенит» на последних минутах вырвал победу в Лиге Европы
«Спартак» без Карреры остался без победы в Лиге Европы
Появилось новое видео обрушения эскалатора с россиянами в римском метро
Кокорину и Мамаеву в СИЗО дали мяч
Все материалы
Культура
Константин Кинчев«Мне уже по барабану, а за детей и внуков страшно»
Константин Кинчев о русском роке, рэпе, бесовщине и развале СССР
Венедикт Ерофеев«Его знаменитый алкоголизм был экспериментом»
Вся правда о жизни Венички Ерофеева и его автора
«Я не переношу, когда поднимают руку на детей»
Жан-Клод Ван Дамм о боевых сценах, родине и Алене Делоне
Автору худшей песни года запретили петь
Стивен Кинг продал права на рассказ подросткам за доллар
Рэпер предпринял четвертую попытку самоубийства и умер
Умер актер из «Возвращения живых мертвецов»
Все материалы
Интернет и СМИ
«American Bedroom - reflections of the nature of life»Борьба каждый день
Страхи и проблемы человечества глазами лучших молодых фотографов мира
Участник «Своей игры» ответил на финальный вопрос мемом и выиграл состояние
«Принесите мне голову этого пса»
Тело саудовского журналиста нашли, но не показали. Загадок в деле все больше
Илон Маск попросил завалить его мемами
Оптическая иллюзия заставила невесту оголиться на свадебном снимке
Взявшую у Путина интервью журналистку уволили из-за расистского скандала
Уволенная за расизм журналистка потребовала 50 миллионов долларов
Все материалы
Ценности
МадоннаСердцеедки
Самые сексуальные, дерзкие и богатые женщины 1980-х
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Меченые
Как выглядят самые жестокие и опасные бандиты Латинской Америки
Кандидатка в самые молодые миллиардерши перестала влезать в одежду
Раскрыты главные ошибки женщин во время укладки волос
Меган Маркл забыла срезать бирку с платья и пошла к принцессе Тонга
Объявлены самые стильные модели свадебных платьев
Все материалы
Путешествия
Адище, Моча и Лобок
Отгадаете ли вы названия деревень и рек в России: тест
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
«В Австралии все пауки хотят вас убить»
Они отправились на необитаемые острова дикарями и смогли вернуться назад
Россияне нашли способ увековечить имя Шнурова
Пилоты перечислили скрываемые от пассажиров тайны
В московских аэропортах разрешили лежать на полу и кататься верхом
Замуж за устрицу
Россиянка поехала на юг Китая и очутилась в раю
Все материалы
Из жизни
«Я уже давно не жалею себя»
Эта женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него
Похитители «Рождества»
Они 49 лет шли по кровавому следу самой громкой кражи века. Развязка уже близко
Королева Монако
Главу могущественной семьи убили ради денег. Виновника искали четыре года
Женщина спасла умиравшего мужа и родила
Американец пил таблетки с зеленым чаем и лишился печени
Популярный актер продал брата за бесценок и пожалел
Мать оставшегося в одиночестве на день рождения мальчика пожалела о славе
Все материалы
Истории в картинках
Все поколения Civic, Corolla и еще пяти легендарных автомобилей в рисунках
Худшая машина в мире
Это индийский автомобиль, на фоне которого «Копейка» кажется «Майбахом»
Четырехкрылые «Жуки»
История о том, почему Volkswagen так и не выпустил четырехдверный народный автомобиль
Гонки в миниатюре
Японский художник создает мир для игрушечных машинок
Представлен крошечный кроссовер Volkswagen
Hyundai показал первое изображение нового электрического кроссовера
Volvo выпустила ролик с подтягивающимися экскаваторами
Все материалы
Дом
Ветхий завет
Самые загадочные заброшенные здания со всего мира
La FabricaНичего святого
Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
Попробуй накопи
Почему россияне останутся без дешевого жилья
Москвичи нашли альтернативу Москве
На Остоженке рухнули цены на жилье
Названы сроки выселения «Дома-2»
Создан биокирпич из «жидкого золота»
Все материалы