Девушку парализовало после приема таблеток

Жительница Венесуэлы Катрина Парра (Katrina Parra) рассказала, как она чуть не умерла из-за несовместимости оральных контрацептивов и редкого заболевания, о котором не знала. Ее историей поделилось издание Daily Mail.

В канун Рождества 2012 года 20-летняя Парра почувствовала ужасную слабость и боль в животе, также ее постоянно тошнило. Она обратилась к врачу, ей диагностировали сепсис и госпитализировали. Два месяца девушка провела в реанимации. И хотя сепсис удалось вылечить, остальные симптомы продолжали усугубляться, и врачи не понимали, в чем дело. Со временем девушку полностью парализовало, ей даже не удавалось двигать языком.

«Я просто хотела умереть, чтобы этот кошмар закончился», — призналась она. От постоянных болей ей помогал только морфий.

Только через восемь месяцев врачам удалось выяснить, что Парра страдает от редкого генетического заболевания — острой перемежающейся порфирии. Обострение болезни спровоцировали противозачаточные таблетки, которые девушка продолжала принимать даже в больнице.

Как только она перестала принимать контрацептивы, постепенно пошла на поправку. Ей пришлось заново учиться разговаривать и ходить. На полное восстановление организма Парре потребовалось два года.

Сейчас девушка работает фитнес-инструктором и уже три года не испытывала проблем со здоровьем в связи со своей болезнью. Парра решила рассказать журналистам о себе, чтобы повысить осведомленность об острой перемежающейся порфирии. Своей главной мечтой она называет создание благотворительного фонда помощи страдающим от этого заболевания людям.

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