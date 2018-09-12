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Американец погладил умирающую кошку и заразился опасной болезнью

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Американец заразился от умирающей кошки опасной болезнью. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Житель штата Миссури обратился к врачам лишь два месяца спустя после того, как у него появились припухлости на шее. У 68-летнего мужчины неделю не спадал жар, и в конце концов он решил показаться доктору.

Анализ крови показал, что он страдает от редкого заболевания — туляремии. Ему заявили, что припухлости на шее — это воспаленные лимфатические узлы.

Врачи предполагают, что американец заразился туляремией от кошки, умершей за два дня до появления у мужчины симптомов. По словам пациента, его питомец умер от «кошачьей лейкемии», однако ветеринар не делал никаких анализов животному. Кошку четыре недели безуспешно лечили средством от рака.

Через месяц лечения антибиотиками мужчина полностью поправился.

Туляремией могут болеть как люди, так и животные. Обычно они заражаются от не до конца приготовленного мяса больного животного, как правило, кролика. Однако контакт кожа к коже тоже может привести к инфицированию. Согласно международным медико-санитарные правилам, туляремия считается особо опасной инфекцией наряду с сибирской язвой и чумой.

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