Антибиотики довели американку до черных волос на языке

В США вылечили обладательницу черного волосатого языка. Как сообщило издание Science Alert, редкое заболевание развилось у нее из-за приема антибиотика.

55-летняя женщина попала в больницу после аварии. Она серьезно повредила ноги, и раны загноились. Чтобы остановить распространение инфекции, врачи сделали ей несколько инъекций антибиотика «Миноциклин». Спустя неделю после этого язык американки почернел и покрылся наростами, похожими на волоски. Женщина жаловалась на тошноту и неприятный привкус.

Ее лечащий врач Ясир Хамад (Yasir Hamad) впервые увидел такое за 20 лет работы. Он заверил ошарашенную американку, что, несмотря на пугающий вид, заболевание поддается лечению. Хамад перевел пациентку на другой антибиотик, и спустя месяц ее язык вновь стал розовым.

Заболевание lingua villosa nigra, или черный язык, считается крайне редким. «Волосы» на самом деле являются воспаленными нитевидными сосочками, из которых состоит поверхность языка. У здорового человека их размер составляет примерно один миллиметр, у больного же сосочек может вырасти до 18 миллиметров. В них застревает еда, она начинает гноиться, и язык становится коричнево-черным.

Ученые до сих пор не знают, что провоцирует появление черного языка. Статистически он чаще появляется у курильщиков и людей, которые плохо следят за гигиеной рта или используют слишком агрессивные средства для полоскания. Для лечения заболевания используют разные методы: просят пациента пить больше жидкости, отказаться от курения, чистить язык специальной щеткой или мазать его ретиноидами или салициловой кислотой. Иногда приходится прибегать к хирургическому вмешательству.

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