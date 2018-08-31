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Редкое заболевание позволило индианке выворачивать руку на 180 градусов

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Жительница Индии лишилась кости в плече из-за редкого заболевания — болезни Горхема. Об этом сообщило издание Daily Mail.

37-летняя женщина из города Пондичерри на юго-востоке страны, имя которой не называется, обратилась к врачам с жалобами на боль в левом плече. Она призналась, что уже три месяца чувствовала дискомфорт в суставе и с трудом двигала рукой. Специалисты городского института медицинских наук осмотрели плечо и сочли его подозрительно мягким. К тому же индианка без труда могла согнуть локоть в обратную сторону.

Рентген показал, что ее плечевая головка — часть кости, которая соединяет ключицу и плечо — исчезла. После того как женщине сделали магнитно-резонансную томографию, врачи обнаружили, что ее плечевая кость также исчезает.

Индианка отказалась от операции, испугавшись, что станет инвалидом, и предпочла гимнастику по укреплению плеч. В течение двух лет заболевание не прогрессировало, и она перестала регулярно ходить к врачам. Ее случай был описан в издании British Medical Journal Case Reports.

Болезнь Горхема, также известная как исчезающая кость, является крайне редкой — за всю историю описано меньше 70 случаев заболевания. У страдающих от болезни происходит аномальный рост кровеносных сосудов, которые в конце концов разрушают и замещают костную ткань. Причина недуга неизвестна.

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