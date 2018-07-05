Учительница осталась без секса на 15 лет из-за редкой болезни

Школьная учительница из американского штата Флорида сумела вылечиться от тяжелой формы вагинизма, которая 15 лет мешала ей заниматься сексом. Об этом сообщает Daily Mirror.

«Я знала, что со мной что-то не так с 16 лет, когда я в первый раз попыталась заняться сексом со своим бойфрендом», — рассказывает Кэрен Буоно (Karen Buono). Попытка полностью провалилась. С другими партнерами тоже ничего не вышло. Чтобы избежать ненужных вопросов, Кэрен стала отказываться от секса, объясняя это желанием дождаться свадьбы.

В 25 лет девушка решила разобраться, в чем проблема, и обратилась к врачу. К ее удивлению, он не нашел никаких отклонений. «Так что я просто считала, что сама виновата. Что все это у меня в голове», — говорит она.

Через семь лет, когда Кэрен было 31 год, она познакомилась со своим будущим мужем. После этого она предприняла новую попытку выяснить причину своих затруднений. На этот раз у нее обнаружили вагинизм — патологическое состояние, при котором непроизвольное сокращение лобково-копчиковой мышцы делает невозможным любое вагинальное проникновение.

Врач заявила, что после четырех месяцев лечения Кэрен сможет заниматься сексом. «Я была так взволнована, — вспоминает женщина. — Я ждала этого всю жизнь, еще четыре месяца — это пустяк». Она стала посещать регулярные занятия и делала упражнения дома.

Через несколько месяцев ей впервые удалось заняться сексом со своим женихом. «Я не могла поверить, — рассказывает женщина. — Потом сразу же позвонила врачу и рассказала ей, что произошло».

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