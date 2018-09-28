Обладатель искусственного пениса впал в кому после первого секса

Британец Эндрю Вэрдл (Andrew Wardle), недавно перенесший операцию по пересадке бионического пениса, впервые занялся сексом и после этого впал в кому. Об этом сообщило издание Metro.

После того как 45-летний Вэрдл впервые занялся сексом, он неделю страдал от лихорадки и рвоты. Он и его 28-летняя девушка Федра Фабиан (Fedra Fabian) сочли, что он заразился нейровирусом, однако через семь дней Эндрю упал без чувств в коридоре, и его подруге пришлось вызвать скорую. Врачи доставили его в больницу, где он провел в коме пять дней.

Доктора и Фабиан сильно переживали, что причиной плохого самочувствия стал интимный контакт. Однако исследования показали, что мужчина страдал от проблем с желчным пузырем. Теперь ему предстоит операция по удалению органа.

Вэрдл родился с экстрофией мочевого пузыря и эписпадией — очень редким заболеванием, при котором этот орган формируется снаружи тела, а половой член либо формируется не полностью, либо вообще отсутствует. До операции по пересадке у мужчины были лишь яички. Такое встречается примерно на одно рождение из 20 миллионов.

Врачи использовали кожу, мышцы и нервы из руки Вэрдла для создания протеза. Операция по пересадке длилась десять часов. Он приводит его в эрегированное состояние нажатием на кнопку. Мужчина признался, что орган работает хорошо, он надеется на «светлое будущее с Федрой и, может быть, рождение детей».

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