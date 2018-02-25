Мужчина с двумя пенисами рассказал о сексуальном опыте

Мужчина с двумя пенисами не считает себя уникальным и полностью доволен своей сексуальной жизнью. Об этом пишет The Sun.

Мужчина отказался называть свое имя и предпочел остаться анонимным. Однако он подробно рассказал о своей сексуальной жизни.

По словам обладателя двух пенисов, оба его половых органа функционируют нормально. Каждый его член обладает эрекцией и может получать оргазм во время мастурбации. Но большее удовольствие мужчина испытывает при интимных отношениях с женщинами.

Мужчина замечает, что женщины относятся к его физиологической аномалии спокойно. Но мужчины, когда узнают об особенности тела, всегда проявляют удивление.

Обладатель двух пенисов неоднократно получал предложения сниматься в порнофильмах, но всякий раз отказывался. И хоть он считает себя уникальным человеком, хочет сохранить свое имя в тайне.

В ноябре 2017 года 39-летняя женщина, переспавшая с более чем 10 тысячами мужчин, выпустила книгу о тайных желаниях своих клиентов.

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