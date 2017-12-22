Обладателя самого длинного пениса в мире назвали жуликом

Житель Нью-Йорка Джона Фэлкон (Jonah Falcon) обрушился с критикой на мексиканца Роберто Эскивеля Кабреру, поскольку уверен, что остается обладателем самого длинного полового органа в мире. Об этом сообщает The Daily Mail.

Фэлкон до недавнего времени считался рекордсменом в этой области: длина его пениса составляет 34 сантиметра. 21 декабря стало известно, что 54-летний мексиканец признан инвалидом, поскольку не может вести нормальную жизнь из-за полового органа длиной 48 сантиметров.

Американец уверен, что его оппонент — мошенник, и прибегал к жульничеству. Фэлкон утверждает, что мексиканец специально не прибегал к процедуре обрезания крайней плоти.

Кто в этой истории говорит правду, а кто приукрашивает? Отвечают читатели ВКонтакте:

«Мужчина явно растягивал свою крайнюю плоть, и это выглядит жалко. Неважно, насколько у него длинный, ничто не изменит того, что я тоже рекордсмен», — рассказал Фэлкон.

21 декабря зарубежные СМИ обратили внимание на Кабреру, который добился признания себя инвалидом. Он рассказал, что не может носить обычную рабочую униформу, а также постоянно получает отказы от работодателей.

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