Найдено лекарство против распространенной неизлечимой болезни

Ученые Университета штата Юта разработали способ лечения аутоиммунных заболеваний, включая рассеянный склероз и диабет первого типа, который не подавляет иммунитет. Статья специалистов опубликована в журнале Nature Biomedical Engineering.

Исследователи создали иммунотоксин, который уничтожает клетки с дефектным белком PD-1 — иммунной контрольной точки, предотвращающей активацию Т-лимфоцитов и способствующей их самоуничтожению. Мутации в гене, кодирующем PD-1, способствуют развитию реакции на ткани и органы самого организма, что приводит к различным заболеваниям. В то же время подавление PD-1 с помощью ингибиторов контрольных точек является эффективным способом активации иммунитета против раковых опухолей.

Разработанный иммунотоксин состоял из антитела к PD-1, альбумин-связывающего домена и экзотоксина, выделяемого бактериями рода Pseudomonas. Антитело распознавало клетки с дефектными PD-1, домен связывался с клеточной мембранной Т-лимфоцитов, а экзотоксин вызывал избирательную смерть иммунных клеток.

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Введение молекулы в организм мышиных моделей диабета первого типа привело к замедлению развития заболевания на 10 недель, а у грызунов с с экспериментальным аутоиммунным энцефаломиелитом (модель рассеянного склероза) — к ослаблению симптомов, включая исчезновение паралича. Иммунотоксин уменьшал число клеток с активными PD-1, общее количество Т-клеток и патогенных лимфоцитов в воспаленных органах. В то же время приобретенный иммунитет оставался неподавленным, и мыши приобретали защиту против инфекций после соответствующих прививок.

Если этот подход будет эффективен для людей, то впервые врачи получат метод лечения рассеянного склероза, способный обратить развитие симптомов. Современные методы лечения этой болезни могут только отсрочить прогрессирование, они не могут обратить или вылечить ее. Кроме того, иммунотоксин вместе с другими видами терапии может полностью предотвратить диабет первого типа.

Рассеянный склероз — распространенное аутоиммунное заболевание, при котором происходит нарушение миелиновой оболочки нервных волокон головного и спинного мозга, поражаются различные отделы нервной системы. Эффективных методов лечения заболевания пока не существует, а средняя продолжительность жизни больных на 5-10 лет меньше, чем здоровых людей.

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