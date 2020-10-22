Российский врач перечислил провоцирующие головную боль продукты

Главный внештатный невролог подмосковного Минздрава Ринат Богданов перечислил продукты, которые могут вызвать головную боль. Его слова приводит РИА Новости.

Врач объяснил, что приступы мигрени вероятнее всего вызовут продукты, содержащие вещества, которые являются предшественниками серотонина — гормона радости. Например, это сладости, в числе которых шоколад, а также алкоголь — красное вино и пиво, копчености, выдержанные сыры, голубой пармезан и моцарелла. Также тем, кто страдает от мигрени, следует избегать продуктов с пищевыми добавками: нитритами, нитратами и глутаматом натрия.

Богданов подчеркнул, что спектр продуктов, провоцирующих головные боли, часто бывает индивидуальным для каждого человека.

Невролог посоветовал таким людям есть 5-6 раз в день, чтобы не испытывать голода, который тоже может спровоцировать приступ головной боли.

Врач добавил, что не знает о продуктах, которые могли бы помочь избежать приступов мигрени.

Ранее испанские диетологи заявили, что страдающим от головной боли людям следует отказаться от голубых сыров, цитрусовых, авокадо, колбасы, красного вина и кофе. Однако резкий отказ от кофе также может спровоцировать приступы мигрени.