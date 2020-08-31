Раскрыта опасность чая для некоторых людей

Врач-диетолог из Волгограда Аида Киримова описала пользу чая, а также раскрыла опасность этого напитка для некоторых людей. Ее слова приводит «Вечерний Волгоград.ру».

Самым безопасным видом чая эксперт назвала улун. Он не вызывает аллергии, улучшает метаболизм и способствует похудению. Однако людям, страдающим язвой, гастритом и проблемами с почками, следует воздержаться от этого напитка.

Киримова отметила, что пуэр —уникальный вид чая, поскольку он не повышает желудочную кислотность. Его разрешено пить даже при язве и гастрите. Пуэр помогает справиться с изжогой, отравлением, колитом и дуоденитом. Людям с пониженным давлением он придает бодрости и физических сил.

Диетолог предупреждает, что пуэр запрещено пить при высокой температуре, беременности, глаукоме, гипертонии, мочекаменной болезни, атеросклерозе, сердечно-сосудистых заболеваних и при болезнях почек. Из-за тонизирующего эффекта пуэр нежелательно пить перед сном. Его не рекомендуют давать детям младше трех лет.

Красный чай (каркаде) также богат полезными веществами. При регулярном и правильном употреблении этот напиток улучшает здоровье и обмен веществ. Красный чай противопоказан при язве желудка, атеросклерозе и бессоннице.

Киримова напоминает, что при приеме каркаде нужно строго соблюдать температурный режим, иначе напиток нанесет вред организму. Сильно горячий красный чай нарушает целостность слизистой, холодный — приводит к застою слизи в желудочно-кишечном тракте, а чересчур крепкий каркаде провоцирует мигрень и повышает раздражительность.

Ранее испанский врач-диетолог Айтор Санчес назвал имбирь продуктом, незаменимым для человеческого организма. Имбирь снижает уровень сахара в крови, а также помогает при укачивании.