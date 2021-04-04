Онколог раскрыл россиянам признаки предракового состояния

Онколог и хирург Иван Карасев раскрыл россиянам признаки предракового состояния. Он написал на своей странице в Instagram, какие симптомы указывают на предраковое состояние органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

По словам врача, колоректальный рак и рак желудка встречаются все чаще, однако на начальных стадиях эти заболевания можно полностью излечить.

Для своевременной диагностики он посоветовал обратить внимание на изменение стула, потерю веса, частые боли и вздутие живота, изжогу, отрыжку и нетипичные выделения — вплоть до следов крови.

По его словам, все эти «моменты» могут быть «предраковыми состояниями». «В группу риска входят пациенты с хроническими заболеваниями органов ЖКТ. Причинами рака желудка могут быть хронические гастриты, полипы желудка, язва желудка», — объяснил Карасев. К скрытым факторам риска развития опухолей ЖКТ онколог отнес курение, употребление алкоголя, нарушение режима питания и наличие бактерий, вызывающих развитие воспалительного процесса.

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