Российский врач оценил раск развития рака горла из-за холодных напитков

Если человек здоров, то холодные напитки не принесут ему вреда. Однако при частом раздражении горла есть риск развития онкологии. Его в беседе с телеканалом «360» оценил отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев.

Он подчеркнул, что людям с хроническими заболеваниями не стоит экспериментировать с напитками. «У нас на слизистых оболочках есть большое количество бактерий. Если мы как-то меняем условия среды, переохлаждаем, то это количество бактерий может измениться. (...) Если это длительное переохлаждение то может вызвать уменьшение кровотока, что может отразиться на местном иммунитете», — пояснил врач.

По словам специалиста, если человек на протяжении всей жизни пьет холодное и не испытывает дискомфорта, значит, ничего страшного в этом нет. Однако раздражение могут вызывать курение, алкоголь и другие причины. Любое воспаление будет действовать на процесс восстановления тканей.

Кошелев пояснил, что из-за регенерации или постоянного раздражения клетки могут мутировать и переродиться в раковые. Чтобы предотвратить развитие болезней, врач посоветовал раз в год проходить медосмотр, а людям, которые находятся в группе риска, следует делать это чаще.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников напомнил, что около 50 разновидностей вируса папилломы человека могут воздействовать на слизистые и тем самым вызывать рак шейки матки, который убивает миллионы людей на планете. Он также добавил, что вирус папилломы человека может вызывать рак горла, головы и шеи, а также рак полового члена у мужчин.