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Россиянам назвали первые признаки рака крови

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

О развитии рака крови у детей могут говорить повышенная утомляемость, плаксивость, потеря веса и бледность кожи. Такие первые признаки россиянам назвал кандидат медицинских наук, онколог и хирург Михаил Мяснянкин в разговоре с «Пятым каналом».

По его словам, этот вид рака возникает у детей наиболее часто и провоцирует сбои в созревании кроветворных клеток в организме. Проявляется он прежде всего из-за генетических факторов и негативного воздействия окружающей среды.

«К возможным факторам относят курение и употребление алкоголя во время беременности, родовые травмы, хронические воспаления мочеполовой системы во время беременности», — сказал собеседник канала.

Ранее Мяснянкин назвал способ определить рак по внешнему виду ногтей. Основной признак злокачественной опухоли, который можно заметить на ногтях, — это появление полосок разной окраски, от коричневой до черной, в области ногтевого ложа. Онколог уточнил, что они могут как занимать все ногтевое ложе, так и быть единичными.

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