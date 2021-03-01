Врачи назвали неочевидный признак рака легких

Неочевидным симптомом рака легких может быть изменение формы пальцев на руках и ногтей. Об этом пишет издание Express со ссылкой на Фонд Роя Кастла.

Речь идет о гипертрофической легочной остеоартропатии, или так называемом «симптоме барабанных палочек». При этом явлении у пациентов кончики пальцев утолщаются, а ногти приобретают характерную форму часовых стекол.

«Барабанные пальцы» явно не указывают именно на рак, поскольку этот симптом проявляется и при иных болезнях дыхательной, сердечно-сосудистой или пищеварительной систем организма. Однако, в сочетании с иными симптомами, такими как постоянный кашель, кровохаркание и потеря веса, врачи рекомендуют провериться у онколога.

23 февраля врачи назвали часто игнорируемые симптомы рака. Специалисты отмечают, что некоторые из самых распространенных симптомов онкологических заболеваний могут не вызывать недомогания, поэтому многие люди не обращают на них внимания. Они рассказали, что трудности с глотанием могут быть признаком рака пищевода, отвисшие веки сигнализировать о раковой опухоли в легких, а охриплость указывать на рак гортани. Эксперты также добавили, что стоит обязательно обратиться за медицинской помощью в случае непреходящего вздутия живота.