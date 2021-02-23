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Врачи назвали часто игнорируемые симптомы рака

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Фото: GIORGOS MOUTAFIS / Reuters

Врачи назвали часто игнорируемые симптомы рака. Об этом сообщает Daily Express.

Специалисты отмечают, что некоторые из самых распространенных симптомов онкологических заболеваний могут не вызывать недомогания, поэтому многие люди не обращают на них внимания. Они рассказали, что трудности с глотанием могут быть признаком рака пищевода, отвисшие веки сигнализировать о раковой опухоли в легких, а охриплость указывать на рак гортани.

Эксперты также добавили, что стоит обязательно обратиться за медицинской помощью в случае непреходящего вздутия живота. Так, за этим симптомом может скрываться рак яичников. В то же время темного-коричневая моча может быть признаком рака поджелудочной железы, а моча с красным оттенком — рака почек, мочевого пузыря или простаты.

Ранее ученые из США выяснили, что с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, одним из проявлений которой является изжога, связан высокий риск развития рака гортани и пищевода. Соответствующее явление, которое называется кислотный рефлюкс, или изжога, приводит к повреждению тканей пищевода и гортани, а при длительном воздействии может привести появлению смертельной болезни — рака.

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