Ученые назвали изжогу симптомом смертельной болезни

Ученые из США выяснили, что с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, одним из проявлений которой является изжога, связан высокий риск развития рака гортани и пищевода. Статья опубликована в журнале Американского онкологического общества CANCER, передает РИА Новости.

Соответствующее явление, которое называется кислотный рефлюкс, или изжога, приводит к повреждению тканей пищевода и гортани, а при длительном воздействии может привести появлению смертельной болезни — рака.

В 1995-1996 годах NIH совместно с Американской ассоциацией пенсионеров AARP проводили исследование с участием 3,5 миллиона человек в возрасте от 50 до 71 года. Ученые пытались выяснить связь между питанием и здоровьем.

В результате через 16 лет выяснилось, что 24 процента участников изначально имели в анамнезе ГЭРБ. У 931 из них развилась аденокарцинома пищевода, у 301 — плоскоклеточная карцинома пищевода, а у 876 — плоскоклеточная карцинома гортани.

Среди людей с диагнозом вероятность развития любого из перечисленных видов рака были выше двукратно. При этом высокий риск был одинаковым для всех групп с учетом пола, курения и потребления алкоголя.

Ранее врач-терапевт ГКБ № 17 г. Москвы, член Российского общества терапевтов Зухра Алиева заявила, что чаще всего изжога указывает на наличие гастрита, язвенного поражения желудка и 12-перстной кишки, хронического холестицита, панкреатита, рефлюксной гастроэзофагиальной болезни, дисфункции желчных путей, недостаточность желудочной кардии, диафрагмальную грыжу.