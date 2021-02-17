Российский врач перечислила связанные с изжогой заболевания

Изжога может быть связана с различными заболеваниями. Их перечислила врач-терапевт ГКБ № 17 г. Москвы, член Российского общества терапевтов Зухра Алиева, сообщает газета «Аргументы и Факты».

В основном изжога проявляется жжением в груди, затруднением дыхания и болью, которая может отдавать в плечо и шею. Чаще всего симптом указывает на наличие гастрита, язвенного поражения желудка и 12-перстной кишки, хронического холестицита, панкреатита, рефлюксной гастроэзофагиальной болезни, дисфункции желчных путей, недостаточность желудочной кардии, диафрагмальную грыжу.

Она возникает из-за нарушения режима дня и питания, либо при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, курении, преобладании в рационе жирных, острых, слишком пряных блюд, наличии психоэмоционального стресса, приеме некоторых лекарств, беременности.

Алиева подчеркнула, что единичные случаи изжоги могут быть связаны с питанием и образом жизни, которые в таком случае придется менять. При редкой изжоге можно самостоятельно пить антацидные препараты, но не более четырех раз в сутки. Если же изжога беспокоит чаще двух раз в неделю или постоянно — нужно обращаться к врачу. Если это не сделать, может образоваться язвенное поражение слизистой органа пищеварительной системы, после чего может появиться рубец, затрудняющий поступление пищи. Кроме того, при длительной изжоге может возникнуть длительный кашель, который редко связывают с проблемами ЖКТ.