Россиянам дали советы по укреплению иммунитета во время пандемии

Чтобы укрепить иммунитет, нужно знать, что он тесно связан с обменом веществ. Об этом россиянам рассказал руководитель центра персонализированной медицины, член Международного общества междисциплинарной, эстетической и антивозрастной медицины Андрей Тарасевич, передает «Комсомольская правда».

Тарасевич заявил, что укреплению иммунитета будет способствовать прием витаминов и недостающих микроэлементов. При этом он дал совет идти другим путем и скорректировать образ жизни. Например, стоит перейти на правильное питание, ходить пешком хотя бы полчаса в день и спать от шести до девяти часов.

Говоря о правильном питании, Тарасевич рекомендовал значительно урезать количество углеводов в рационе, отказавшись от сладкого, сахара, выпечки. Стоит употреблять достаточное количество зелени и некрахмалистых овощей — не менее 500 граммов в день. Зимой стоит есть квашеные продукты, например, белокочанную капусту. Также рекомендуется отказаться от перекусов, которые могут принести большое количество лишних калорий.

Паузы между приемами пищи должны быть 6-8 часов, но стоит проконсультироваться с лечащим врачом, если у человека есть проблемы с ЖКТ и обменом веществ.

Тарасевич пояснил, что отказ от перекусов и длинные интервалы между приемами пищи — еще один способ активации выработки энергии в иммунных клетках. При этом он рекомендовал не переходить сразу на безуглеводные диеты, так как они подходят не всем. Кроме того, из-за жестких ограничений может случиться срыв.

Увеличение физической активности также приведет к росту энергии иммунных клеток, но не стоит нагружать себя серьезными тренировками семь раз в неделю. Лучше выбрать аэробные нагрузки, например, ходьбу быстрым шагом в течение 30-40 минут. При этом дышать нужно носом, а при переходе на дыхание через рот надо снизить темп движений. Подобными тренировками стоит заниматься не более четырех раз в неделю.