Инфекционист раскрыл причины повторного заражения коронавирусом

Повторно заразиться коронавирусом можно по нескольким причинам. Их в разговоре с РИА Новости раскрыл врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Он отметил, что часто новое инфицирование связано с иммунитетом человека. Например, он может быть ослаблен из-за приема каких-нибудь лекарств или в организме стало мало антител. Кроме того, у некоторых иммунная защита недостаточно сформировалась после болезни. Еще один возможный вариант нового заражения — высокая вирусная нагрузка при частых контактах с инфицированными.

Тимаков уточнил, что перенесенная коронавирусная инфекция изначально не должна была формировать пожизненный иммунитет. «Это не ветряная оспа», — добавил он.

По его словам, люди ежегодно болеют в результате заражения различными коронавирусами. Болезни, вызванные одним конкретным возбудителем, обычно повторяются раз в три-четыре года.

Ранее исследователи из Медицинской школы Йельского университета выяснили, что повторное инфицирование может быть связано не только со слабым иммунитетом. Иногда это может быть вызвано реактивизацией остатков вируса в организме человека.