Российский врач назвала пять причин неожиданного набора веса

У неожиданного набора веса может быть пять причин. Их назвала российский врач-эндокринолог Елена Губкина, сообщает газета «Аргументы и Факты».

По словам Губкиной, часто на увеличение массы тела влияет недостаток сна. Из-за неправильного распорядка растет аппетит, потому что мозг пытается восстановить запасы энергии калориями. Это также приводит к тому, что повышается выработка инсулина и кортизона, нарушается обмен веществ.

Другая причина набора веса — длительный стресс, из-за которого также выделяется кортизол, способствующий быстрому отложению жира. Масса тела может увеличиваться и из-за задержки жидкости в организме. Чтобы этого избежать, надо наладить питьевой режим и сократить количество потребляемой соли, отказаться от колбасных изделий и чипсов.

Вес может начать расти из-за приема лекарств, например, стероидных гормонов, нейролептиков, антидепрессантов и противосудорожных препаратов, а также из-за отказа от курения.

Ранее Губкина рассказала, что картофель может быть опасен для некоторых людей. По ее словам, употребление этого продукта стоит сократить людям с сахарным диабетом, ожирением и гастритом. При правильном приготовлении картофель может стать богатым источником витаминов и минералов. Лучше всего готовить его на пару на не очень высокой температуре, обязательно почистив.