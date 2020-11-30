Диетолог назвала опасность куриных яиц для некоторых людей

Врач-диетолог Ольга Кораблева назвала ежедневную норму куриных яиц в рационе, а также раскрыла пользу и вред этого продукта для некоторых людей. Ее слова приводит РИА Новости.

Врач предупредила, что яйца могут вызывать аллергию. Их также не рекомендуют есть людям с повышенным уровнем холестерина. Кроме того, этот продукт стоит исключить из рациона при панкреатите, проблемах с печенью и желчным пузырем, а также иногда при гастрите.

Случается, что яйца вызывают рефлюкс: состояние, когда во рту появляется горечь и возникает изжога. То, что находится в желудке, перемещается в пищевод — особенно если после еды вы занимаете лежачее положение. Это единственная причина, по которой яйца не советуют есть на ужин Ольга Кораблева Врач-диетолог

Отмечается, что в одном яйце содержится 13 процентов белка и 12 процентов жира. Этот продукт богат кальцием, фосфором и целым комплексом витаминов. В желтке присутствует летицин, который питает мозговую ткань, поставляет фосфор и мешает образованию холестериновых бляшек.

Одно-два яйца на завтрак, по мнению Кораблевой, позволят человеку нарастить мышечную массу. При этом продукт не слишком калорийный и питательный — в среднем 150 калорий на 100 граммов. В день здоровый человек может употребить до трех яиц. Однако в неделю желательно съедать не более шести штук, чтобы рацион был разнообразным.

Кораблева подчеркивает, что ежедневное потребление куриных яиц улучшает настроение. Это происходит за счет холина — натурального успокоительного. Помимо этого, в 100 граммах вареных яиц содержится около 20 процентов дневной нормы триптофана, который производит «гормон счастья» — серотонин.

Ранее диетолог Айтор Санчес объяснил разницу между яйцами со светлой и темной скорлупой. По его словам, цвет скорлупы яиц зависит от цветового пигмента, который ему передаст курица.