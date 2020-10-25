Диетолог объяснил разницу между яйцами со светлой и темной скорлупой

Цвет скорлупы яиц зависит от цветового пигмента, который ему передаст курица. А это, в свою очередь, зависит от породы птицы, рассказал диетолог Айтор Санчес в беседе с изданием La Vanguardia.

По словам эксперта, еще несколько лет назад покупатели куда охотнее брали в магазинах белые яйца. Однако сейчас они куда менее распространены и кажутся людям «более деревенскими».

В любом случае, вкусовые и питательные свойства яйца не зависят от цвета его скорлупы, заверил Санчес. Цвет также ничего не говорит об образе жизни снесшей его курицы.

Ранее пользователь TikTok опубликовал видео, в котором показал секрет быстрой чистки яиц. Блогер снял скорлупу с двух концов яйца и с силой дунул с одной стороны, после чего очищенное яйцо оказалось у него в руке.